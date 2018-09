“Se le battaglie politiche nazionali dovessero ritardare anche di soli cinque minuti l’apertura di quel cantiere mi vedrebbero ferocemente contrario” ha detto il commissario per l’emergenza Giovanni Toti durante la presentazione degli eventi per il 14 settembre, a un mese esatto dal crollo del ponte Morandi.

“Due anni per far partire l’infrastruttura è intollerabile e non succederà a Genova perché per farlo dovranno passare sulla mia faccia, sul mio corpo e su questa Regione” ha aggiunto Toti.