E’ stato un vero successo la seconda edizione dell’evento enogastronomico “BEERinBO’ Festival di Birra e Cucina” la manifestazione firmata Confcommercio della Provincia d’Imperia e Città di Bordighera.

La splendida cornice dei giardini Lowe si è confermata polo di attrazione per tutta la città e non solo, grazie a due serate che hanno offerto soddisfazioni per il palato , con i piatti di ottima qualità proposti dai ristoratori e un’attenta selezione di 50 tipologie di birra proposte dai Birrifici Artigianali provenienti da Liguria, Piemonte e Lombardia.

La manifestazione rientra sia all’interno della rassegna “Eventi d’Estate” che nell’ambito degli appuntamenti proposti da “U Descu de Chi” del gruppo “inRiviera”, che riunisce i 18 Comuni del comprensorio tra Ospedaletti e Ventimiglia e l’entroterra, per la promozione e valorizzazione delle tradizioni e del territorio dell’estremo ponente ligure.

Piatti tipici e birre di qualità sono stati dunque i protagonisti indiscussi di una manifestazione culinaria che ha visto gli chef locali , mettere in campo le loro competenze professionali e l’entusiasmo nella promozione del territorio e del fare squadra , rete .

Da sottolineare come sia importante la” promozione delle eccellenze enogastronomiche locali quale leva per lo sviluppo del nostro territorio, che vanno valorizzate e sostenute per la crescita del turismo”.

Gli eventi svolgono un ruolo importante per il turismo di qualità dove il turista prova delle vere e proprie emozioni.

“Siamo molto orgogliosi, sottolinea il presidente Gianluca Berlusconi – delle nostre imprese e della nostra organizzazione che si sono impegnate in un percorso virtuoso iniziato con Mare di sapori, che continua con Paese di sapori ed ora con Beerinbò”.

Musica e Concerti musicali dal vivo, e il caratteristico mercatino dell’artigianato hanno fatto da cornice all’evento.

