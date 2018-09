Come sappiamo dalle cronache nazionali 50 degli sbarcati della Diciotti su un totale di 177 risulta irreperibile beh 15 sembra siano a Ventimiglia.

Ventimiglia Col pullman arrivato di sorpresa al campo Roia,nessuno sapeva nulla negli enti preposti, sono arrivati secondo le indiscrezioni anche 15 extracomunitari (eritrei) che erano imbarcati sulla nave Diciotti al centro del caso di politica nazionale e del duro confronto tra il Ministro Salvini e la magistratura di Palermo che lo ha indagato per sequestro aggravato di persona nei giorni scorsi.