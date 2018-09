Oggi pomeriggio alle 17.40 il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria è stato attivato per un malore sulla scalinata che porta a Monesteroli, nel Parco delle Cinque Terre. Una squadra con medico è partita immediatamente ed in breve tempo ha raggiunto una donna di 49 anni di Padova che non riusciva a proseguire il percorso, il malore dovuto probabilmente a causa di qualcosa che aveva bevuto o mangiato.

Il medico del Soccorso Alpino ha monitorato la donna con ECG e le ha somministrato una flebo per stabilizzarla. In collaborazione con i Vigili del Fuoco la donna è stata trasportata in un luogo idoneo per poterla verricellare a bordo di Drago per il trasporto al pronto soccorso.