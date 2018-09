Anche quest’anno si terrà il ciclo di seminari sulle “Piante mediterranee: tra scienza e tradizione”, organizzato dal CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), dal Club per l’Unesco di Sanremo e dal Comune di Sanremo. Giunta alla 6° edizione, questa serie di incontri divulgativi, tenuti da riconosciuti esperti del settore, avrà come argomenti il fico (15 settembre), la palma nana (27 ottobre), la palma da datteri (10 novembre), il limone e il cedro (17 novembre). Gli incontri si terranno al Floriseum di Sanremo, Corso Cavallotti 113, iniziando alle 16,30.

Piante mediterranee tra scienza e tradizione

6a edizione

Serie di incontri divulgativi sugli aspetti storico-culturali, scientifici e polifunzionali delle

specie mediterranee più rappresentative

FLORISEUM – VILLA ORMOND, VILLINO WINTER

CORSO FELICE CAVALLOTTI 113, – SANREMO

Sabato 15 settembre 2018 – ore 16,30

Il fico tra storia, cultura e scienza

Alessandro Carassale – DAFIST, Università di Genova

Aspetti storici e commerciali della coltivazione del fico

Claudio Littardi – Centro Studi e Ricerche per le Palme

Aspetti biologici e colturali della pianta del fico

Degustazione di fichi di varietà locali

Sabato 27 ottobre 2018 – ore 16,30

La palma nana nella storia e nel paesaggio mediterraneo

Daniela Romano – Università di Catania

Sabato 10 novembre 2018 – ore 16,30

La palma da datteri: un viaggio tra le sponde del Mediterraneo

Alessandro Carassale – DAFIST, Università di Genova

Aspetti storici e commerciali della palma da datteri

Claudio Littardi – Centro Studi e Ricerche per le Palme

Aspetti biologici, colturali e paesaggistici della palma da datteri

Sabato 17 novembre 2018 – ore 16,30

Il limone e il cedro, una storia secolare

Alessandro Carassale – DAFIST, Università di Genova

Aspetti storici e commerciali del limone e del cedro

Claudio Littardi – Centro Studi e Ricerche per le Palme

Aspetti biologici e colturali del limone e del cedro

_______________________________

Organizzazione a cura del CLUB UNESCO SANREMO e del CREA-FSO di Sanremo

Info: Club Unesco Sanremo (347 4114453); CRA FSO (0184 694825)

Per i partecipanti iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Liguria si avrà l’attribuzione di 0,25 CPF per ogni incontro della

durata di due ore e agli insegnanti verrà consegnato attestato di frequenza