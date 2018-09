Il Sottosegretario all’Interno On.le Nicola Molteni si è recato oggi in visita alla Prefettura di Imperia dove è stato accolto dal Prefetto Silvana Tizzano.

Presso il Palazzo del Governo ha avuto luogo un incontro – cui ha preso parte anche l’On.le Flavio Di Muro – con i vertici delle Forze dell’Ordine, nelle persone del Questore, Cesare Capocasa, del Comandante Provinciale dei Carabinieri, Ten.Col. Andrea Mommo, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Alfonso Ghiraldini e del Dirigente del Settore Polizia di Frontiera, dr. Martino Santacroce.

Nel corso della riunione è stato tracciato un quadro della situazione della pubblica sicurezza e dell’ordine pubblico della provincia, nonché dell’attività di controllo del territorio, di prevenzione e di repressione posta in essere dalle Forze di Polizia.

L’incontro si è incentrato, poi, sull’analisi del fenomeno migratorio in provincia e sul sistema di accoglienza approntato sul territorio con specifico riferimento alla città di Ventimiglia.

Al riguardo, dopo un breve “excursus” delle vicende che hanno interessato tale Comune frontaliero e le alterne soluzioni di ospitalità reperite negli ultimi tre anni di un rilevante numero di migranti ivi concentratosi, ci si è soffermati sui profili che più di recente ha assunto il fenomeno in questione. In particolare, si è dato atto del sensibile decremento, in termini numerici, delle presenze dei migranti in Ventimiglia e, segnatamente, nella struttura cosiddetta del “Parco Roja” all’uopo allestito nel 2016 – calo certamente conseguente ai diminuiti arrivi sul territorio nazionale. Si è, altresì, rilevato il netto miglioramento della percezione di sicurezza della comunità intemelia indubbiamente ascrivibile ad una costante ed incisiva azione di controllo del territorio assicurata dalle Forze dell’Ordine.

In chiusura di riunione sono state anche illustrate alcune delle più recenti iniziative avviate nel territorio in attuazione delle direttive del Ministro dell’Interno: tra queste le progettualità proposte da numerosi Comuni della provincia in materia di videosorveglianza, nonché quelle rientranti nel programma “Spiagge sicure”. Dopo l’incontro in Prefettura, il Sottosegretario, accompagnato dal Prefetto, dalle Forze dell’Ordine e dall’On.le Flavio Di Muro si è recato a Ventimiglia in visita al centro di accoglienza e al posto di Polizia di Frontiera.