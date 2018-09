E’ con grande soddisfazione che posso ufficializzare la mia sponsorizzazione con l’Ospedaletti Calcio. Il potenziale di questa Società ed i progetti avviati, così come quelli da realizzare nel futuro, non solo rappresentano obiettivi concreti, ma sono in linea con gli ideali sportivi in cui ho sempre creduto.

Ritengo personalmente che l’Ospedaletti Calcio, il Presidente Luca Barbagallo e tutto il Consiglio Direttivo, stiano lavorando nella direzione giusta, in modo corretto, pragmatico e tenendo fede alla parola data.

Il profilo direttivo dell’ Ospedaletti, che reputo di alto livello, ha in iter alcuni progetti importanti, portati avanti da persone di qualità, capaci e con una grande passione per il calcio inteso non solo come gioco, ma come vera e propria società sportiva.

Il mio contributo alla stagione calcistica appena avviata, mi vedrà in prima linea come main-sponsor a livello di supporto economico alla Società, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente un’ottima realtà già esistente e di avviare un futuro ambizioso che troverà, sono sicuro, un ruolo all’interno di un panorama calcistico molto più vasto.

Come ho già dichiarato precedentemente, il mio ruolo all’interno dell’Ospedaletti Calcio non mi vedrà far parte della dirigenza, in quanto l’evolversi dei miei impegni lavorativi non mi permette di dedicare alla Società il tempo che meriterebbe, con una posizione maggiormente specifica.

La mia industria, la Clas, è sempre molto attenta alle realtà di tutta la provincia, dal calcio, alla pallapugno, alla pallavolo e ritengo che, sia dal punto di vista sportivo, sia da quello di imprenditore, fornire supporto sia importante per contribuire ad una sana evoluzione dello sport e dei ragazzi, che in esso trovano un punto di riferimento. Compito delle Società sportive, in primis la squadra dell’ Ospedaletti che oggi ci vede protagonisti, è avviare i bambini e gli atleti più giovani ad un percorso di crescita con il dovere di far apprendere l’importanza dei valori dello sport così come quelli morali.

I miei migliori auguri ai ragazzi e a tutto lo staff per la nuova stagione e Forza Orange!

Renato Bersano