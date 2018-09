Domenica 9 settembre quarto ed ultimo giorno della quarta edizione del BORDIGHERA BOOK FESTIVAL (orari: 10,00 -20,00).

Programma dell’utlima giornata: Domenica 9 settembre BB….black festival

ore 10,00 Apertura Stands Case Editrici

ore 10,45 – Milleluci Annunzio Natali “L’Universo ed Io” Sestante Edizioni

ore 11,30 – Milleluci Elena Accati “Ragazze di ieri” L’Artistica Editrice.

ore 16,30 – Cafè Organic Pier Rossi “Racconti di Bordighera storie – ricordi – vite 2” Alzani Ed.

ore 16,45 – Milleluci Ugo Moriano “Attacco dal cielo. Droni” Coedit

ore 17,00 – Chez Louis Antonio Brunetti “I 31 uomini del Generale” Luni Editori

ore 17,30 – Cafè Organic Deborah Brizzi “La stanza chiusa” Mondadori Electa a cura di Agedo

ore 17,30 – Milleluci Enrico Pandiani “Polvere” DeA Planeta Libri

ore 17,45 – Chez Louis Emi Mun “Fessura di luna” Curti Editore

ore 18,15 – Milleluci Alessandro Barbaglia “L’Atlante dell’invisibile” Mondadori

ore 18,30 – Cafè Organic Bruno Morchio “Un piede in due scarpe” Rizzoli

Il Castello di Hogwarts

Scuola di magia per apprendisti maghetti a cura di Robirò

Dalle ore 10.00 alle 19.00 “Cerimonia del cappello parlante” partecipa e ritira il tuo diploma della scuola di magia e la tua bisaccia magica.

Laboratorio “Il gioco della musica” presso lo stand dell’Associazione Culturale Musicomio. La crescita armonica. Creazione di strumenti musicali riciclando.

Mostre:

In Corso Italia

• “Vanity fair” a cura dell’Accademia Riviera dei Fiori G.Balbo

• “L’arte segnaletica di Clet Abraham” a cura de “Gli amici di Clet di Bordighera”

“Solo chi si prende troppo sul serio rischia di passare per un buffone”

dichiara l’artista francese residente a Firenze.

Nelle sue opere la cartellonistica stradale viene stravolta e si trasforma in qualcosa di completamente nuovo. Abraham vuole rappresentare la comicità che si nasconde dietro la funzione autoritaria dei cartelli stradali, rendendoli di nuovo visibili agli occhi di un guidatore ormai sempre meno attento.

Clet cerca di contrapporre l’ironia e la bellezza all’austerità e alla noia, creando delle notevoli opere d’arte urbana. Nella nostra gallery vi proponiamo alcuni dei suoi lavori in giro per l’Italia e per l’Europa.

Cureranno l’esposizione durante il BBF Diego Lentini, Pier Rossi e Giancarlo Traverso.

• “Una seconda possibilità” Mostra fotografica e stand a cura della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Sezione di Ventimiglia

Sala Rossa Palazzo del Parco (orari:c 17,30 – 20,00)

• “Ogni bambino è vita” A cura di Unicef Comitato Provinciale di Imperia

La mostra ha per protagoniste le immagini che testimoniano straordinarie storie di sopravvivenza, catturate in Perù, Bangladesh, Mongolia e Mali dall’obiettivo di Ilvy Njiokiktjien. La celebre fotografa olandese ha visitato tre continenti per raccontare attraverso le sue immagini la grazia dei primi momenti di vita e mostrare che soluzioni semplici come acqua potabile, disinfettanti e antibiotici possono salvare la vita dei neonati.

Ilvy Njiokiktjien ha lavorato in molte parti del mondo, soprattutto in Africa. Come fotografa di notiziari e documentari, si occupa di attualità e di questioni sociali contemporanee. I suoi lavori sono apparsi su Der Spiegel, Telegraph Magazine, The New York Times e l’Espresso.

Tra i vari riconoscimenti ricevuti, un premio Canon AFJ, un premio World Press Photo Multimedia nel 2012 con il corto Afrikaner Blood – incentrato su una storia di odio razziale istigato nei giovani adolescenti afrikaner da un veterano dell’esercito sudafricano ai tempi dell’apartheid.

La campagna ha il patrocinio di FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri), SIGO (Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia) e FNOPI (Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche).

• “70 anni dalla parte dei bambini”

Dedicata alla storia dell’Unicef dal 1946 ad oggi. Racconta sette decenni di storia dei diritti dell’infanzia la mostra “70 anni dalla parte dei bambini”. Organizzata nella sede centrale dell’Unicef a New York lo scorso dicembre, l’esposizione è stata adattata e tradotta per il pubblico italiano, con nove pannelli tematici che ricostruiscono la storia dell’organizzazione dal 1946 oggi, dai primi interventi umanitari nell’Europa dilaniata dalle ferite della guerra fino a quelli, più recenti, legati a catastrofi naturali come lo tsunami nel sud est asiatico nel 2005 o il terremoto di Haiti del 2010. Un cammino che oggi, con l’emergenza migranti, torna nei paesi industrializzati con l’obiettivo di alleviare le sofferenze dei bambini più vulnerabili, soli e sfruttati.

Parcheggi:

Piccola velocità (accesso da Via S.Antonio)

Stazione Ferroviaria (Piazza Eroi della Libertà)

Parcheggio Tennis Centro (accesso da Via Quintino Sella)

Parcheggio interrato Via Canova

Parcheggio Giardini Monet