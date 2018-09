Era morta a 62 anni dopo un intervento di rimozione della tiroide per un’emorragia interna della quale, per la Procura, i medici non si erano accorti, nonostante la paziente accusasse forti dolori e difficoltà respiratorie. L’anestesista Giorgio Paganini e gli otorinolaringoiatri dell’Asl Giovanni Gaggero e Antonio Cavallero compariranno davanti al gup per rispondere dell’omicidio colposo di Loredana Berteina, coltivatrice di Pompeiana morta a Sanremo il 26 luglio 2017, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.