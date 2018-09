“Ci hai lasciato con il sorriso, ti ricorderemo sempre così” è la scritta fatta sul selciato per ricordare Marco Galasso, il diciottenne morto a Sanremo mentre era alla guida di una moto in corso Inglesi. Ieri in tanti si sono stretti attorno alla mamma Nadia e al papà Francesco, alla nonna Vincenzina e al nonno Gabriele. Nella chiesa di San Bartolomeo, i parenti e gli amici hanno dato l’ultimo saluto a Marco, ex studente dell’Alberghiero, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.