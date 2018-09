Due ginecologi, due ostetriche e un’infermiera sono indagati per omicidio colposo per la morte nel grembo materno di un bimbo, avvenuta il 2 settembre all’ospedale Borea di Sanremo.

Il bimbo, che i genitori moldavi, entrambi di 26 anni, avevano scelto di chiamare Damir, avrebbe dovuto nascere con parto naturale domenica mattina. Il corpicino avrebbe assunto una posizione anomala, che avrebbe reso necessario un intervento di urgenza. Quando il feto è stato estratto era senza vita, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.