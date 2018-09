Serie A Trofeo Araldica Play-out – Prima di ritorno

Acqua S.Bernardo Merlese-Egea Nocciole Marchisio Cortemilia 4-11

958 Santero Santo Stefano Belbo-Bioecoshop Bubbio 9-11

Serie B Play-off – Quarta di ritorno

Bcc Pianfei Pro Paschese-Bogliano Surrauto Monticellese 1-11

Serie B Play-out – Quarta di ritorno

Srt Progetti Ceva-Virtus Langhe 11-1

Speb-ArGi Arredamenti Taggese 11-1

Serie C1 – Ritorno semifinale

Imperiese-Acqua S.Bernardo UBI Banca Cuneo 7-11

Acqua S.Bernardo UBI Banca Cuneo in finale

Serie C2 – Recupero ritorno quarti finale

Domenica 9 settembre ore 14.15

ad Alba: Albese Young-Monastero Dronero

Pallapugno: i risultati di venerdì 7 settembre delle giovanili

Under 25 – Ritorno semifinale

Monastero Dronero-Benese 5-11

Benese in finale

Allievi Scudetto – Ritorno semifinale

Subalcuneo A-Valle Arroscia 4-8

Valle Arroscia in finale

Allievi Trofeo Fipap – Ritorno semifinali

Spec-Canalese 5-8

Canalese e Spec allo spareggio mercoledì 12 settembre, ore 18, a Canale

Spes-Ricca 3-8

Ricca in finale

Esordienti Trofeo Fipap – Ritorno semifinali

San Biagio-Centro Incontri 7-6

Centro Incontri e San Biagio allo spareggio in data da definire

Peveragno A-Cortemilia B 6-7

Cortemilia B in finale

Pulcini Scudetto – Ritorno semifinali

Caraglio-Canalese 1-7

Canalese in finale

Pro Paschese-Spes 5-7

Spes in finale

Pulcini Trofeo Fipap – Ritorno semifinale

Merlese-Subalcuneo 7-5

Subalcuneo e Merlese allo spareggio in data da definire