Sto coi migranti perché non mi rassegno all’idea che a migliaia muoiano di stenti o in fondo al mare …..la prima cosa il soccorso, l’aiuto, la solidarietà…tutto il resto viene dopo!

Perché come recita l’art 3 della nostra Costituzione “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”

Perché scappano da massacri e povertà nei quali giocano un ruolo importante il neocolonialismo occidentale e le cosiddette “guerre umanitarie” scatenate in Nord Africa e Medio Oriente

Perché hanno il “coraggio di trascinare le loro suole da una terra che li odia ad un’altra che non li vuole” come recita una canzone di Ivano Fossati

Perché stare con loro significa essere sensibili nei confronti di tutte quelle persone che sono divenute fragili e deboli in quanto malate , disoccupate , sfortunate .

Perché stare con loro NON significa stare contro altri

Perché hanno bisogno di noi per integrarsi e non essere “invisibili”

IO STO COI MIGRANTI Perché sono persone come noi

“Potere al Popolo” Imperia aderisce all’iniziativa “Io sto con i migranti” che dal ponente ligure sta coinvolgendo varie città d’Italia. Il ritrovo è in programma oggi, sabato 8 settembre alle ore 10.30 presso l’Arcicamalli. Aderiscono all’iniziativa: Potere al Popolo Imperia Arci Comitato Territoriale Imperia Arci Camalli Arci Guernica Arci Handala Gruppo Teatrale l’Attrito P:R:C: Imperia Associazione nazionale d’amicizia Italia-Cuba Imperia La talpa e l’orologio Garabombo

