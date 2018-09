La Guardia Costiera, nell’ambito delle numerose iniziative attivate in occasione della XX Edizione delle Vele d’Epoca di Imperia, presenta oggi alle 18.00 presso la Sala Auditorium del Museo Navale, l’interessante Convegno dal Titolo “Veleggiando nel Santuario Pelagos- Emozionanti incontri con balene, delfini, tartarughe e squali”. Il convegno odierno ha l’obiettivo di porre un ulteriore accento sul tema delle preziose risorse faunistiche che popolano il Santuario dei Cetacei, una vasta area marina di circa 88.000 KMQ sita tra il Mar Ligure ed il Mar Tirreno. Saranno presenti quali relatori la Dottoressa Sabina Airoldi dell’Istituto Tethys Onlus, la Dott.ssa Barbara Nani di Costabalenae Onlus, il Prof. Fulvio Garibaldi dell’Università di Genova –DISTAV. La Guardia Costiera concluderà la giornata di studio con un intervento del C.F.(CP) Santo Altavilla del Reparto Ambientale Marino delle Capitanerie di porto presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio del Mare.

