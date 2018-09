le motivazioni sembrano essere nella decisione del parroco di non ospitare più i volontari, usiamo il condizionale perché nella lettera non vi è riferimento al prelato ma a denti stretti i bene informati fanno trapelare questa versione. Siamo sempre disponibili a ricevere la versione di tutte le parti coinvolte.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta