Un altro episodio che vede protagonisti gli extracomunitari che cercano di varcare il confine blindato della Francia di Macron. Un ventenne stava cercando di raggiungere lungo la ferrovia Ventimiglia-Mentone la frontiera seguendo la strada ferrata ed é stato urtato di striscio dal convoglio regionale delle SNCF che lo ha ferito gravemente. Soccorso è stato trasportato in elicottero al S.Corona, l’urto lo ha sbalzato violentemente contro un muro della galleria dei Balzi Rossi.

