Sabato 8 settembre il BORDIGHERA BOOK FESTIVAL è giunto al terzo giorno

orari: ore 10,00 – 23,00

L’evento, ideato ed organizzato da Espansione Eventi di Paola Savella con la consulenza letteraria del Mondadori Bookstore di Bordighera, ha il patrocinio del Comune di Bordighera e della Regione Liguria.

Ecco il programma della terza giornata:

Sabato 8 settembre – BB….magic festival

ore 10,00 Apertura stands case editrici e Mostre in Corso Italia

ore 11,30 – Milleluci Luigi Colli “Liguri e Cartaginesi L’alleanza che fece tremare Roma” Edizioni Satyo

ore 17,00 – Chez Louis Marino Muratore “La Scuola degli Asini” De Ferrari Editore

a cura Unicef Comitato Provinciale di Imperia

ore 17,15 – Cafè Organic Elisabetta Cametti “Nel mare del tempo” e “I guardiani della storia”

Cairo Editore

ore 17,30 – Milleluci Candida Livatino “Scrivere con il cuore” Sperling & Kupfer

ore 17,45 – Chez Louis Viviana Trentin e Roberto Capaccio “Animaletti dispettosi”

Alzani Editore

ore 18,15 – Cafè Organic Incontro sulla legalità con Giulia Cassini giornalista Secolo XIX e Annunziata Venturelli di Libera per la presentazione del libro “Gramigna. Volevo una vita normale” Piemme

ore 18,30 – Milleluci Marino Magliani “Prima che te lo dicano gli altri” Edizioni Chiarelettere

ore 18,30 – Chez Louis Graziano Guiotto “Scampata al lager” Fuga, avventure, amori di Hanka Weissenstein Curti Editore

ore 19,15 – Milleluci Federica Maria Onganìa “Quando manca l’amore” Le rivelazioni di Marion Curti Editore.

Musica e Spettacoli

16,00 – 17,30 – Milleluci Lettura dei tarocchi e sibille con la Cartomante G.

Lettura delle pietre con la cristalloterapeuta Cristina Giusti

ore 18,00 – Palco Nord Reading Sixty – Maratona di lettura a cura di Barbara Bonavia

ore 21,00 – Milleluci Le Stelle by Vinc “Astrologia e Vita” i libri e i segni zodiacali

ore 21,00 – Itinerante “Fabulando” spettacolo itinerante con personaggi delle fiabe

a cura del Teatro 2.0

ore 21,00 – Palco Sud Red Shoes

cover cantautori italiani e brani stranieri in particolare De Andrè, Battisti, Rino Gaetano, Bennato e altri cantautori. Stranieri: Bruce Springsteen, Foo Fighters, Beatles, Rolling Stones, Bob Marley, ecc.

Mostre:

In Corso Italia:

• “Vanity fair” a cura dell’Accademia Riviera dei Fiori G.Balbo

• “L’arte segnaletica di Clet Abraham” a cura de “Gli amici di Clet di Bordighera”

“Solo chi si prende troppo sul serio rischia di passare per un buffone”

dichiara l’artista francese residente a Firenze.

Cureranno l’esposizione durante il BBF Diego Lentini, Pier Rossi e Giancarlo Traverso.

• “Una seconda possibilità” Mostra fotografica e stand a cura della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Sezione di Ventimiglia

Sala Rossa Palazzo del Parco (Orari apertura: 17,30 – 20,00)

• “Ogni bambino è vita” a cura di Unicef Comitato Provinciale di Imperia

Mostra fotografica di Ilvy Njiokiktjien

• “70 anni dalla parte dei bambini”

Dedicata alla storia dell’Unicef dal 1946 ad oggi. Racconta sette decenni di storia dei diritti dell’infanzia la mostra “70 anni dalla parte dei bambini”.

Laboratori ed Animazione per bambini (gratuiti)

Il Castello di Hogwarts

Scuola di magia per apprendisti maghetti a cura di Robirò

Orari: ore 10.00 – 12.30 e 16.30 – 22.30

Quante monete saprai guadagnare con i giochi di abilità? Vieni a giocare al “torneo dei maghetti” nel cortile del magico castello. Cerca le pietre magiche, abbatti il mago cattivo, l’orco, e il gigante, recupera le pozioni magiche, tira la sfera incantata al drago sputafuoco.

ore 17.00 – Chez Louis Marino Muratore

“La Scuola degli Asini” De Ferrari Editore a cura dell’Unicef Comitato Provinciale di Imperia.

Laboratorio “Il gioco della musica” presso lo stand dell’Associazione Culturale Musicomio. La crescita armonica. Creazione di strumenti musicali riciclando.

Parcheggi:

Piccola velocità (accesso da Via S.Antonio)

Stazione Ferroviaria (Piazza Eroi della Libertà)

Parcheggio Tennis Centro (accesso da Via Quintino Sella)

Parcheggio interrato Via Canova

Parcheggio Giardini Monet