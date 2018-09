Ad Imperia al “Cooking Race” curato da Gambero Rosso, presente anche il Comitato di San Giovanni e la sua Accademia dello Stoccafisso. Ineja Food ha partecipato alla competizione gastronomica con una “performance fuori concorso”. Sul palco di Calata Anselmi il Past President di Assonautica Massimo Roggero e “l’ufficiale al dettaglio” Daniele Cimino hanno preparato la ricetta del concorso. Oggi e domani l’Accademia dello Stoccafisso e il Comitato di San Giovanni vi aspettano all’interno della zona accoglienza di Assonautica per proporvi un piatto ispirato al ricettario delle Vele pubblicato nell’anno 2000, dalla stessa organizzazione dell’evento: lo stocco su tartelette di pasta brisé a forma di barca. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito www.ineja.it

