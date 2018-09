Interrogazione urgente al Signor Sindaco da iscrivere all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.

Il sottoscritto Dott. Luca Napoli, Consigliere Comunale appartenente al Gruppo Consigliare “Il Passo Giusto”,

PREMESSO

che il Comune di Taggia, con grande sensazionalismo ha approvato il bilancio di previsione 2018 in data 27/02/2018, e parafrasando le dichiarazioni del Sindaco Conio rilasciate agli organi di stampa, “ben un mese prima del termine previsto dalla legge”;

PRESO ATTO

che il mese di settembre è storicamente per il nostro territorio, il periodo dell’anno in cui il meteo subisce variazioni notevoli, soprattutto sotto il punto di vista delle precipitazioni;

CONSIDERATO

che sono sempre più frequenti eventi atmosferici avversi e che l’inverno appena passato ha costretto la diramazione da parte di ARPAL e Regione Liguria, diverse allerte meteo codice arancione e rosso;

SI INTERROGA IL SIGNOR SINDACO,

in qualità di Primo Cittadino e delegato alla Protezione Civile, al fine di sapere: quali siano le intenzioni della Sua Amministrazione in merito all’avvio della pulizia straordinaria del torrente Argentina e dei rii considerati “minori” e di tutti i tombini e caditoie presenti sul territorio comunale;

quali sono i tempi previsti dall’ufficio LL.PP. ed Ambiente per l’attuazione del piano di manutenzioni dei suddetti corsi d’acqua e dei sottoservizi cittadini;

quali siano le cifre messe a disposizione per le citate operazioni manutentorie;

Il Consigliere Comunale Dott. Luca Napoli