A Bussana Vecchia da un mese non vengono ritirati i rifiuti organici ed i cassonetti sono ormai pieni di vermi. Secondo gli abitanti alcuni camion di Amaie Energia, che si occupano della raccolta differenziata, avrebbero incontrato difficoltà insormontabili per via del parcheggio selvaggio. Dopo un mese di mancato ritiro dell’organico, la misura è colma e serve una soluzione rapida e concreta, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.