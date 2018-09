La Sanremese Calcio desidera esprimere le proprie condoglianze per la scomparsa di Marcello Cordone.

Cordone, classe ’33, ha vestito la maglia biancoazzurra per cinque stagioni, dal 1952 al 1958, in Serie C.

Nel 1987 contribuì anche alla nascita del “Sanremese Football Club 1904” che ripartì dalla Terza Categoria.

Dalla Sanremese Calcio un caloroso abbraccio alla famiglia e agli amici di Marcello.