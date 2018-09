“I muri devono crollare, i ponti mai. Questo ponte deve infiammare il nostro immaginario” ha detto l’architetto Renzo Piano nell’incontro con il commissario per l’emergenza di ponte Morandi Giovanni Toti. “Questo ponte dovrà durare mille anni ed essere d’acciaio – ha affermato Piano – In questo progetto c’e’ qualcosa di una nave. Perché c’è qualcosa di Genova”.

“Entro novembre 2019 Genova avrà un nuovo ponte sul torrente Polcevera. Vogliamo costruire un simbolo per il futuro della città. Il progetto di Piano rappresenta l’essenzialità ligure ricca di significato, sarà costruito velocemente” ha annunciato Toti.