Domani all’Anfiteatro di Ospedaletti la HAPPINESS ASD insieme a LILT (Lega Italiana Lotta contro i Tumori) darà vita a un’occasione per far conoscere modi divertenti di mettere e rimettere in attività il nostro corpo. L’iniziativa è aperta a tutti e nasce per sostenere la nostra associazione, a cui andrà quanto raccolto. La manifestazione si svolgerà dalle ore 9.30 alle 15.30 con una serie di classi fitness aperte a tutti con offerta minima di 15€. E’ previsto un omaggio a tema.

Le classi, della durata di 45 minuti l’una, si alterneranno fra Zumba/ kangoo/ Rythm/ Yogaflex, e non potrà ovviamente mancare un nostro intervento per ricordare e sottolineare una volta di più quale sia l’importanza dello sport come forma di prevenzione. Contestualmente ai corsi collettivi vi sarà un angolo completamente dedicato al CROSSFIT con i ragazzi di Sanremo #9091crossfit.

La Happiness ASD è un’associazione che da anni opera a Ospedaletti con corsi rivolti a donne, uomini e giovanissimi: la danza è capitanata da Ilaria Franceschini, il fitness intenso è seguito da Ilaria Martullo insieme a Marina Martullo e Sara Garello. Sabato al team di istruttori si unirà, in qualità di Guest international e presenter della nuova disciplina Kangoo FITNESS e Pounde: Katy Silva da Sanremo.

Tutti in pista allora sabato 8 settembre all’Anfiteatro di Ospedaletti all’insegna del movimento: UNA MATTINATA DEDICATA ALLO SPORT E ALLA SALUTE.

Per alcune delle lezioni è necessaria prenotazione al numero 340.3614861 (ad esempio per la lezione di Kangoo). Per l’ evento è stato creato un nuovo hashtag che si chiama #faisporteprevieni e che verrà utilizzato da tutti i partecipanti nel condividere foto sui social.

In caso di brutto tempo le attività si svolgeranno presso il campo basket coperto di Ospedaletti.