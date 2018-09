Un operaio di 55 anni è morto cadendo da un cestello elevatore urtato da un camion. A Case Lidora, frazione di Cosseria, in provincia di Savona, è spirato sul luogo di lavoro un operaio originario di Gravina di Puglia (Bari). Un camion ha urtato il cestello elevatore su cui l’uomo stava lavorando per ripristinare l’illuminazione pubblica in una strada provinciale, facendolo precipitare da oltre 3 metri.