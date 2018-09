Il Comune di Sanremo e Gianmarco Mazzi, direttore artistico di “Sanremo Young”, talent condotto da Antonella Clerici nella scorsa primavera, sono in disputa per un marchio. La giunta comunale si è opposta alla registrazione del marchio fatta da Mazzi, ex direttore artistico del Festival. L’obiettivo è evitare un danno economico per la città e che la manifestazione televisiva “emigri” in un’altra città, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.