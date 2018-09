Oggi e domani (dalle 15.30 alle 17) alla Piscina in Banchina Medaglie d’Oro, i Sommozzatori della Polizia di Stato mostreranno a tutti lo svolgimento del loro importantissimo lavoro.

Non solo. Tutti i bambini che vorranno provare e conoscere alcuni segreti dell’immersione verranno accompagnati in acqua dai sommozzatori. E ai primi 50 verrà consegnato il diploma di partecipazione.

Sarà una bella iniziativa in collaborazione tra Rari Nantes Imperia e Polizia di Stato, a margine del grande evento delle Vele d’Epoca.