La “Tour des Artistes”, in collaborazione con il Centro Culturale ed il Comune di Dolceacqua ed il comune, organizza l’ormai consueto Premio Internazionale di Pittura dedicato a Claude Monet intitolato: “Luci ed Ombre a Dolceacqua”

In omaggio a Monet che nel Febbraio del 1884 soggiornò a Dolceacqua affascinato dal contrasto dei colori, dal verde delle colline, dal giallo delle mimose, dal blu del cielo e dall’argento degli ulivi.

Gli elaborati della sezione “pittura” sono in esposizione al Castello Doria dal 19 agosto al 9 settembre.

Dalle ore 16:30 dell’8 settembre: performance en plain air di pittura al castello a cura di Angelo Falmi e Moris de Leyva



PREMIAZIONE CONCORSO:

l’8 SETTEMBRE NELLA SALA CONFERENZE DEL CASTELLO DORIA DALLE ORE 18:00



Giuria:

ANGELO FALMI ( Docente Accademia Brera MI )

MICHEL ISNARD ( Docente di arte e Sindaco di Gorbio – comune francese gemellato a Dolceacqua )

CRISTIANA FIORETTI ( Docente Accademia Brera MI )

TIZIANA VANETTI (Docente Accademia di belle arti di Firenze)

MAURO PRATESI (Docente Accademia di belle arti di Firenze )

MORIS DE LEYVA ( Pittore – svolge la sua opera a Dolceacqua dove ha l’ atelier )

RITA DE SANTIS ( poetessa )

Informazioni:

Moris De Leyva – 0039 3355941622