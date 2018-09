Dispiace leggere le dichiarazioni del consigliere Sapino. Prendo atto della sua uscita dal gruppo “Bordighera Vince”, decisione che accetto ma non comprendo. Così come spiace sapere che la decisione sull’esclusione del consigliere Ramoino non fosse unanime, in quanto fui proprio io a parlarne con lui ed a spiegargli le motivazioni. Motivazioni che condivise così come condivise la decisione finale. Comprendo altresì che le persone possono legittimamente cambiare idea. Noi proseguiamo comunque con il nostro programma per il bene della città che amiamo.

Cordialmente.

Mauro Bozzarelli