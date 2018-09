Cari concittadini,

considerate le molteplici (nonché giuste) richieste di chiarimenti, vorrei scrivervi due righe in merito al disagio causato dal depuratore per spiegarvi esattamente la situazione.

L’altro giorno, rispondendo ad una nostra concittadina, avevo riportato come si è in sostanza rotto il macchinario del depuratore che purifica l’aria. Abbiamo fatto personalmente un sopralluogo e lunedì mattina il componente rotto è stato sostituito.

In seguito a questo imprevisto, il sistema biologico ha purtroppo bisogno di alcuni giorni per tornare a regime. Continuiamo quindi a monitorare il funzionamento del sistema di depurazione, sebbene la situazione stia via via migliorando. Purtroppo i macchinari che abbiamo sono a dir poco antiquati, perché non sono mai stati aggiornati, sostituiti o potenziati. Per questo abbiamo sempre parlato di manutenzione straordinaria, necessaria ed importante: per evitare proprio che avvengano questi spiacevoli imprevisti. E la manutenzione sarà quello che faremo, cosicché in futuro non avvengano più problemi del genere.

Come ho sempre detto: prima facciamo funzionare bene le cose importanti che abbiamo, poi possiamo pensare a tutto il resto.

Vittorio Ingenito, sindaco di Bordighera