Lunedì 10 settembre alle 15,30 in via Maragliano, nella sede del Partito Democratico ligure alla conferenza stampa organizzata dal Pd Liguria e del Gruppo consiliare ligure del Pd sul Bando Periferie.

Nel corso dell’incontro verranno illustrati gli emendamenti del Partito Democratico al Decreto Milleproroghe, con i quali si cercherà di salvare, nel corso del dibattito in aula previsto per martedì 11, gli 1,6 miliardi di euro destinati dai governi di centrosinistra a 326 fra Comuni e Città Metropolitane e che il governo giallo-verde mette seriamente a repentaglio.

Per la Liguria su 111 milioni complessivi del Bando Periferie a causa del Decreto Milleproroghe si perderebbero ben 93 milioni, di cui circa 40 sul territorio della Città Metropolitana, 18 sul Comune di Savona, altri 18 a Imperia e 17 a La Spezia. Si tratta di interventi che riguardano la riqualificazione di edifici di valore storico, la ristrutturazione di immobili o aree di proprietà e uso pubblico, la realizzazione di piste ciclabili, ristrutturazione di scuole e il loro adeguamento alla normativa sismica, mitigazioni del rischio idrogeologico, sistemazioni idrauliche e ristrutturazioni stradali.

Alla conferenza stampa saranno presenti una delegazione di parlamentari del Pd, sindaci, consiglieri comunali e regionali del Partito Democratico delle varie amministrazioni liguri.