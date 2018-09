Domenica 9 settembre, alle 9.00, il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia, il Punto Informativo Via Iulia Augusta e Simuve organizzano un’escursione didattica in bus e a piedi alla scoperta della Via Iulia Augusta nel territorio di Ventimiglia. Si comincerà con l’area archeologica di Nervia dove oltre alla visita al restaurato teatro si potrà accedere all’area di scavo delle mura settentrionali di Albintimilium che a breve vedrà una nuova campagna di ricerca condotta dall’IISL; dopo la passeggiata nel centro storico e alla chiesa di san Michele dove si conservano tre cippi miliari dell’antica via, si raggiungerà il Forte dell’Annunziata per rinfrancarsi con un aperitivo offerto dal MAR. Nel pomeriggio si proseguirà l’escursione a porta Canarda, a capo Mortola, passeggiando sui resti della strada imperiale e infine ai Balzi Rossi visitando il Museo Preistorico e scoprendo la “tagliata” realizzata in epoca augustea per aprire un agevole passaggio per la via romana.

I partecipanti, che siano essi cittadini o turisti, potranno usufruire del servizio di bus navetta gratuito che li accompagnerà lungo le tappe di un percorso unico e affascinante.

Il programma:

Ore 9, partenza: ritrovo dei partecipanti in Largo Sandro Pertini;

Ore 9,30, I tappa:area archeologica della città romana di Albintimilium e scavo mura settentrionali;

Ore 11, II tappa: centro storico lungo la “stata antiqua”, biblioteca aprosiana, chiesa di san Michele;

Ore 12, III tappa: passeggiata da porta Nizza al Forte dell’Annunziata, accoglienza punto informativo VIA;

Ore 13, pranzo: piccolo aperitivo sulla terrazza del Forte – pranzo libero

Ore 14,00, IV tappa: passeggiata alla volta della medievale Porta Canarda tra natura e cultura

Ore 15,15, V tappa: passeggiata lungo la Via Iulia Augusta dalla discesa del Marinaio alla galleria di Capo Mortola

Ore 16,30, VI tappa: la “Tagliata” romana della falesia dei Balzi Rossi. Visita al Museo Preistorico

Ore 17,30: ritorno partenza dal parcheggio dei Balzi rossi e rientro a Ventimiglia

Per info e prenotazioni: 0184351181 (Museo Civico Archeologico Girolamo Rossi). email: museoventimiglia@gmail.com