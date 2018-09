Si chiude in bellezza il programma degli eventi estivi al Roof Garden del Casinò di Sanremo. Si era aperto a luglio con Peppino Di Capri, subito Sold Out, anticipato dall’esibizione, più che apprezzata, di Anna Tatangelo. Ora propone agli ospiti sanremesi le più belle canzoni di un’artista tra le più richieste a livello internazionale. Noemi è un nome che riempie gli Stadi, un’esclusiva proposta. Si presenterà, infatti, domani 7 settembre ore 20.30, con i suoi migliori brani in un’esibizione composta appositamente per gli ospiti del Palcoscenico sotto le stelle.

“Noemi torna a Sanremo dopo la sua partecipazione al Festival della Canzone, per dedicare al pubblico del Roof Garden una serata esclusiva e coinvolgente.” Afferma Casinò Spa-“ Con la sua attesa esibizione concludiamo il calendario Vip estivo e apriamo quello autunnale, che tra poco presenteremo. Eventi su eventi, con artisti di fama internazionale, apprezzati da migliaia di fans. Questo rende l’esibizione nel Roof Garden ancora più esclusiva, segno dell’attenzione riservata ai nostri visitatori. Bilancio più che positivo, quindi, per il calendario Vip 2018, che annovera una rosa di 15 artisti nel 2018, tutti professionisti dello Spettacolo, ben inseriti nel calendario eventi di Sanremo, quali testimonial dell’appeal turistico del Casinò e del territorio.”

Appuntamento, quindi, per prossimi eventi del Calendario Vip autunnale, che terminerà con una prestigiosa e divertente “festa” di Capodanno.

Venerdì 7 settembre Roof Garden

NOEMI In Concerto

Veronica, in arte Noemi, partecipa alla seconda edizione di X Factor dove emerge per la sua voce grintosa e graffiante e con il singolo Briciole scala l’airplay radiofonico e le classifiche, ottenendo il disco d’oro.All’inizio dell’estate, Noemi apre il concerto dei Simply Red e vince il Wind Music Award come Giovane talento italiano promettente oltre al premio il Premio Città dei Cavalieri di Malta come Miglior rivelazione musicale dell’anno 2009.Esce Sulla mia pelle, il suo primo album di inediti, che raggiunge subito le prime posizioni della classifica FIMI. Tra gli estratti, la prestigiosa collaborazione con Fiorella Mannoia in L’amore si odia: il brano debutta alla prima posizione della classifica FIMI e rimane per mesi ai vertici delle classifiche di vendita e airplay ottenendo il disco multiplatino.

2010 Partecipa alla 60ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Per tutta la vita. Il singolo si aggiudica il disco di platino e vince il Sanremo Hit Award Download.

Pubblica la riedizione Sulla mia pelle (Deluxe Edition) che conquista il doppio disco di platino. Vince 3 Wind Music Award platino, per le vendite dell’album Sulla mia pelle, per il brano Per tutta la vita e per L’amore si odia.

2011 Esce l’album RossoNoemi: nove brani inediti, tra cui Vuoto a perdere, già disco di platino, scritto per Noemi da Vasco Rossi e Gaetano Curreri.Noemi ottiene una nomination all’OGAE Video Contest 2011 per la sceneggiatura, da lei diretta, del videoclip del singolo Odio tutti i cantanti.Apre i concerti di Vasco Rossi nel Vasco Live Kom 2011.Vince il Wind Music Award multiplatino per l’album Sulla mia pelle. Pubblicato il singolo Poi inventi il mondo scritto da Federico Zampaglione, il cui videoclip vede Noemi come sceneggiatrice e co-regista. Premiata alla IX edizione del Premio Roma Videoclip con tre riconoscimenti: uno per il video musicale di Vuoto a perdere, uno per quello di Poi inventi il mondo e uno special award come artista dell’anno.

2012 Partecipa alla 62ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Sono solo parole, scritto da Fabrizio Moro ed arrangiato da Corrado Rustici, classificandosi al terzo posto e certificandosi disco di platino. Noemi è sceneggiatrice e co-regista del relativo videoclip.Pubblicata la riedizione RossoNoemi – 2012 Edition, l’album viene certificato disco di platino.Il 5 settembre viene distribuito nelle sale cinematografiche italiane il film della Pixar Ribelle – The Brave, per cui Noemi ha registrato la versione italiana di due brani della colonna sonora, composta da Patrick Doyle, doppiando la protagonista nella parte cantata.Pubblicato il singolo Se non è amore scritto da Fabrizio Moro che anticipa l’uscita del primo album live di Noemi RossoLive.

2013 Partecipa come coach alla prima edizione di The Voice of Italy.

2014 Partecipa alla 64ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Bagnati dal sole, di cui è coautrice di testo e musica, e che in poche settimane viene certificato disco d’oro.Il 20 febbraio esce l’album Made in London, che debutta ai primi posti della Classifica FIMI, rimanendo in top-100 per diversi mesi. Torna nella veste di coach al programma The Voice of Italy.Con il secondo singolo estratto dall’album Made in London, Don’t Get Me Wrong, partecipa nella sezione Big al Coca Cola Summer Festival.Ad ottobre esce il nuovo singolo Se tu fossi qui, scelto come colonna sonora del film Ambo. Nella pellicola viene inserito anche un altro brano, Alba, sempre tratto dal suo ultimo lavoro discografico.

2015 Noemi torna in giuria nella terza edizione di The Voice of Italy. Nel mese di marzo viene estratto dall’album Pop-hoolista di Fedez il terzo singolo L’amore eternit in collaborazione con Noemi, certificato in poche settimane disco d’oro.

2016 Partecipa alla 66ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo nella sezione Campioni con il brano La borsa di una donna contenuto nell’album Cuore d’Artista. L’album, che vanta le collaborazioni di Ivano Fossati, Giuliano Sangiorgi, Gerardo Pulli, Alessandra Flora, Francesca Abbate e Cheope, è stato prodotto da Celso Valli, mentre la produzione artistica è stata curata da Noemi insieme a Gaetano Curreri. Dopo i singoli Fammi respirare dai tuoi occhi, scritto per Noemi da Giuliano Sangiorgi, e Idealista!, scritta da Ivano Fossati, viene estratto Amen.

Durante il periodo estivo Noemi si esibisce al “RadioItaliaLive – il Concerto” in Piazza Duomo a Milano, sul palco del Festival Gaber a Camaiore e partecipa al concerto benefico contro la violenza sulle donne “Amiche in Arena” organizzato da Loredana Bertè e Fiorella Mannoia.

In autunno dà vita a un tour nei principali club italiani: il Cuore d’artista club.

2017 Prende parte al disco 50 Palos del gruppo spagnolo Jarabe De Palo con cui duetta il brano Mi piace come sei.Partecipa all’album 10 + 10 di Syria con cui duetta nel brano Se t’amo o no. Nella giornata della festa della musica, entra nei Guinness World Records per il maggior numero di concerti eseguiti in 12 ore, all’interno del Fiesta Sound Tour. Escono i singoli Autunno e I miei rimedi, che anticipano il nuovo progetto discografico in uscita nel 2018. Partecipa all’album Duets di Cristina D’Avena con cui duetta nel brano Una spada per Lady Oscar.

2018 Ha preso parte, in gara tra i Big, alla 68ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Non smettere mai di cercarmi.

Per informazioni sugli spettacoli: tel. 0184.505543