Domani sarà dato l’ultimo saluto a Marco Galasso, 18enne sanremese, deceduto in corso Inglesi, dopo essere andato a sbattere in moto contro paletti in ferro che delimitano il marciapiede, mentre tornava a casa dopo aver trascorso la serata con la fidanzata. I funerali si terranno alle 15.30 nella chiesetta della frazione San Bartolomeo dove il ragazzo viveva con i genitori (uno di loro lavora al Teatro Ariston). Galasso avrebbe perso il controllo del suo scooter forse per la stanchezza o per un errore di valutazione, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.