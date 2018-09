Poste Italiane comunica che oggi 6 settembre il Ministero dello Sviluppo Economico emette tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze italiane dello spettacolo” dedicati al cinema italiano: I soliti ignoti, Il giorno della civetta, C’era una volta il West, relativi al valore della tariffa B pari a 1,10€.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Tiratura un milione di esemplari per ciascun francobollo.

Foglio di quarantacinque esemplari.

Bozzetti a cura Gaetano Ieluzzo.

Le vignette raffigurano, ognuna, scene ispirate ai film “I soliti ignoti”, “Il giorno della civetta” e “C’era una volta il West”, completano i francobolli le leggende” I SOLITI IGNOTI”, “IL GIORNO DELLA CIVETTA”, “C’ERA UNA VOLTA IL WEST”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione della tariffa B.

Gli annulli primo giorno di emissione saranno disponibili presso lo Spazio Filatelia di Venezia.

I francobolli ed i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettino illustrativo, possono essere acquistati presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione sono stati realizzati tre folder, uno per francobollo, in formato A5 a tre ante contenente il francobollo, una cartolina annullata e affrancata, e una busta primo giorno di emissione, al costo di 8€.