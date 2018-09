La questione del regolamento del sito dell’area dell’oasi paesaggistica del Nervia era scoppiata quasi subito (leggi qui : Ciclovia Pelagos i divieti ) secondo il regolamento di utilizzo del sito infatti è espressamente vietato attraversare la passerella nelle ore serali ( da mezz’ora dopo il tramonto) lasciare accese le luci della passerella stessa nell’ottica di non disturbare gli animali. È stata proprio la LIPU con le sue note sulle violazioni a far scattare la perentoria ordinanza della Provincia che ordina appunto di impedire l’attraversamento notturno della passerella e lo spegnimento delle luci della stessa alla sera.

Saranno i comuni di Ventimiglia a dover sorvegliare che tali divieti vengano rispettate.

In realtà l’ordinanza della provincia dice anche “Venga vietato l’attraversamento della passerella nelle ore notturne con modalità proposte dai comuni interessati che verranno valutate da provincia e regione”

Uno spiraglio per garantire un utilizzo per qualche ora dopo il tramonto sopratutto in inverno?

Certo questa notizia non è positiva per un opera che ha riscosso i favori di tutti o quasi .