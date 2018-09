Inizia nel migliore dei modi l’anno sportivo 2018/2019 dello Judo Club Ventimiglia.

Infatti gli atleti Maruska Iamundo e Riccardo Pappalardo sono stati convocati dalla Federazione per prendere parte ad importanti eventi agonistici.

Maruska, su convocazione della Direzione Tecnica Nazionale, prenderà parte al ritiro della Squadra Nazionale Senior in preparazione dei prossimi Campionati Mondiali che si svolgeranno Baku (Azerbaijan), Riccardo, convocato nelle fila della Rappresentativa Regionale Ligure, prenderà parte al Torneo Internazionale a squadre “Città di Cogoleto”, che, anche se si svolge ad inizio stagione, è sempre un test impegnativo.

Antonella Iannucci, Presidente ed Allenatore dello Judo Club Ventimiglia, esprime la massima soddisfazione per queste importanti convocazioni che ripagano dell’enorme impegno e i grandi sacrifici di entrambi i ragazzi, delle famiglie e della Società di appartenenza.

Un bel modo per cominciare alla grande l’anno sportivo, pieni di entusiasmo e grande motivazione per affrontare insieme le prossime sfide agonistiche.

Passato il Torneo di Cogoleto, l’attività dello Judo Club Ventimiglia ricomincerà a pieno ritmo con la ripresa di tutti i corsi lunedì 10 settembre 2018 presso la sede di Via Vittorio Veneto 36 (di fronte alle scuole elementari).