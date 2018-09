Ieri è stata una giornata speciale per l’Asd Ospedaletti Calcio. Vedere personalmente partire il primo scavo sul campo di regione Margotta è stato realmente emozionante e ci ha fatto ritornare indietro nel tempo, ripercorrendo le cose che ci siamo detti in questi anni, da dove siamo partiti e dove vogliamo arrivare.

Era il momento giusto per pensare ad un investimento sul futuro della società. L’Ospedaletti ha fatto tutto quanto poteva per limitare le difficoltà e prepararsi ad affrontare al meglio le sfide che ci porteranno ad avere un impianto sportivo all’avanguardia.

Vogliamo ringraziare tutte le società che ci hanno aperto le porte delle proprie strutture, permettendoci di continuare la preparazione dei nostri giovani e della prima squadra. Davvero un bell’esempio di amicizia e di buoni rapporti tra vicini.

Abbiamo messo a disposizione tre pulmini per i ragazzi e dato sfogo a tutta la nostra esperienza per fare in modo che questo periodo transitorio sia vissuto positivamente. Siamo contenti che, nonostante i lavori al campo fossero preventivati ampiamente, il numero dei ragazzi quest’anno non sia diminuito ma anzi sia aumentato.

Un ringraziamento vero al Comune Di Ospedaletti, che da la possibilità a 250 famiglie di portare ad allenare i propri figli su un manto sintetico di ultima generazione. E’ qualcosa di meraviglioso, si tratta di una scelta che non tutte le Amministrazioni avrebbero portato avanti.

Avremo modo di presentare questo #sabato alle ore 18, presso la sala del consiglio comunale della città delle rose, il nuovo main #sponsor degli Orange. Crediamo molto nel nostro progetto di settore giovanile e di prima squadra. Vogliamo crescere ed essere società di riferimento.

L’avvento di Renato Bersano, imprenditore che ha fatto tanto bene nel calcio, la dice lunga sulla lungimiranza dei nostri progetti e ci rende orgogliosi. A questo proposito saranno molto importanti le dichiarazioni che lo stesso Bersano avrà modo di rilasciare durante la presentazione ufficiale della nostra nuova collaborazione.

Direttivo Ospedaletti Calcio