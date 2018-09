Venerdì 7 settembre a Diano Marina nel salone del Hotel Sasso e Residence via Biancheri 17 si terrà il convegno ” New Energy, Domotica e Soluzioni Innovative per il Turismo e la Mobilità” per il nuovo Turismo.

La mobilità elettrica é già realtà – ci racconta Cesare Bollani – e il processo di sviluppo ormai é inarrestabile occorre essere pronti ad accogliere gli utenti elettrici oggi, per una questione di immagine e di attenzione, domani diventerà un’esigenza ed è per questo che con l’incontro del 7 settembre si vuole informare gli operatori.

Daniele Invernizzi tra i relatori del convegno, verrà a fare il punto sul Tesla Destination Tour che visiterà Seborga non appena verrà installata la prima colonnina Tesla Destination , che mira in questo modo a diventare un interessante punto tappa per ricaricare il proprio mezzo visitando le bellezze del Borgo, gustando i prodotti del territorio e godere del bel panorama che la circonda.

Il convegno sarà aperto dai saluti di Nina Dobler ministro degli esteri del Principato di Seborga perché il Borgo di Seborga per il suo potenziale di meta turistica e per l’ubicazione geografica può essere il primo progetto per trascinare l’estremo ponente ligure e il Territorio della Lavanda della Riviera dei Fiori in questo rilancio del turismo



Programma convegno

15.35 Saluti Alessandro Sasso titolare Hotel Sasso

Nina Dobler Ministro degli Esteri Principato di Seborga,

Franco Laureri di TecnoElle & Laureri

16.00 Leve Motivazionali – Relatore: Franco Laureri (TecnoElle & Laureri)

16.10 Rivoluzione Elettrica, il Turismo ad Elettroni – Relatore: Daniele Invernizzi (Tesla Owners)

17.20 Pompe di Calore aria-acqua, Bivalenti, Geotermiche – Relatore Elvis Arghittu (GSI Control)

17.45 Batteria Storage Idronica Relatore: Ramon Brusini (TecnoElle & Laureri)

17.55 Distribuzione dell’Energia, Comfort Tecnico e Acustico – Relatore: Davide Facchi (Valsir)

18.20 Domotica e Intelligenza Artificiale – Relatore: Fabio Ghigliazza (TecnoElle & Laureri)

18.30 Il Mercato delle Colonnine e la Mobilità Elettrica – Relatore: Daniele Invernizzi (Tesla Owners)

Visitseborga è un gruppo di operatori composto da IPoint Seborga, Sapori in Piazza, Trattoria San Bernardo, Osteria del Coniglio, B&B Gabu, Agriturismo La porta del Sole, Agriturismo Cà Belvedere che si sono uniti per la promozione di Seborga