A Cosio d’Arroscia p stato per fortuna salvato un cercatore di funghi che si era perso in zona Boschetti. Un macedone si era inoltrato nel bosco e ad un certo punto ha smarrito la strada del ritorno. A dare l’allarme sono stati i familiari che non lo vedevano tornare. L’uomo è stato ritrovato poco prima di mezzanotte in un’area boschiva non molto distante da Cosio d’Arroscia, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.