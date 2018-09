I Ris di Parma stanno cercando di risolvere il giallo della morte di Silvia Crosetto, insegnante di 44 anni di Moncalieri trovata morta il 14 luglio sul ciglio della statale 28, al Passo del Ginestro, tra Testico e Cesio. Ai Carabinieri sono stati mandati gli abiti della vittima. Nessuna ipotesi, nemmeno quella del delitto, è esclusa. Già alcune auto, riprese da telecamere in zona, erano state sottoposte a perizia a caccia di segni o ammaccature, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

