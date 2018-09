La Croce Azzurra di Vallecrosia organizza un corso per volontari del soccorso che avrà inizio mercoledì 12 settembre alle 20 presso la sede sociale di Via Colonnello Aprosio 2 (Ex Stazione Fs Vallecrosia).

Il corso di formazione, aperto a uomini e donne di età compresa tra i 18 e 65 anni, sarà tenuto sempre in orario serale ed articolato sui mesi di settembre e ottobre.

Lo stesso prevede una didattica distribuita su più moduli che comprendono nozioni di pronto soccorso per far fronte alle varie emergenze, aspetti psicologici, guida in emergenza (a cura della Sezione Polstrada) ed interventi congiunti con i Vigili del Fuoco (a cura del Comando Vigili del Fuoco).

Al termine del corso gli aspiranti volontari, ai quali sarà rilasciato un attestato di frequenza, potranno iniziare un periodo di affiancamento che li porterà ad essere volontari del soccorso. Per info ed iscrizioni è possibile contattare l’ufficio della Croce Azzurra ai numeri: 0184295455 – 0184293665