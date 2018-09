La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato il calendario dei 9 gironi di serie D per la stagione 2018-2019.

I biancoazzurri della Sanremese debutteranno domenica 16 settembre al “Riboli” di Lavagna, quindi giocheranno in casa il 23 settembre contro la Folgore Caratese, nelle cui fila gioca l’ex capitano Cacciatore, per poi disputare l’atteso derby al “Bacigalupo” di Savona il 30 settembre.

Ecco le 17 giornate di campionato nel dettaglio:

1 – Domenica 16 settembre

Lavagnese-SANREMESE

2 – Domenica 23 settembre

SANREMESE-Folgore Caratese

3 – Domenica 30 settembre

Savona-SANREMESE

4 – Domenica 7 ottobre

SANREMESE-Fezzanese

5 – Domenica 14 ottobre

Pro Dronero-SANREMESE

6 – Domenica 21 ottobre

SANREMESE-Chieri

7 – Domenica 28 ottobre

Stresa-SANREMESE

8 – Domenica 4 novembre

SANREMESE-Borgaro Nobis

9 – Domenica 11 novembre

SANREMESE-Milano City

10 – Mercoledì 14 novembre

Ligorna-SANREMESE

11 – Domenica 18 novembre

SANREMESE-Arconatese

12 – Domenica 25 novembre

Sestri Levante-SANREMESE

13 – Domenica 2 dicembre

SANREMESE-Bra

14 – Domenica 9 dicembre

Lecco-SANREMESE

15 – Mercoledì 12 dicembre

SANREMESE-Inveruno

16 – Domenica 16 dicembre

Casale-SANREMESE

17 – Domenica 23 dicembre

SANREMESE-Borgosesia