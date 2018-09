Dopo il successo di pubblico delle prime due serate, si chiuderà oggi a Sanremo (dalle ore 19 all’una) la prima edizione di “A tavola sul Porto Vecchio”. Ieri e lunedì sono state infatti tantissime le persone che hanno trascorso la serata gustando i piatti proposti dai locali presenti in quella zona che, per l’occasione, hanno predisposto una serie di stand con tante specialità: dai frisceu al tonno alla griglia, dal brandacujun al fish and chips, dall’hamburger con pulled pork BBQ ai polpetti i guazzetto, dai panini imbottiti ai dolci, e tante altre prelibatezze. I piatti (prezzo massimo 10 euro) si potranno consumare sui tavoli allestiti lungo la via pedonale ascoltando buona musica. L’animazione di questa sera sarà affidata a Master DBJ.

“A tavola sul Porto Vecchio” è una manifestazione organizzata dalla Confartigianato insieme ai locali del porto vecchio di Sanremo: Ristorante delle Palme, Sandy, Flipper, Dehor del Marinaio, Bar Max, Gelateria del Porto e Via Veneto.