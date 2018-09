I lavori per la rotatoria alla Foce di Sanremo partiranno ad inizio 2019. Il progetto prevede la creazione di una rotonda per regolare l’afflusso delle auto al posto dei semafori ed un piano di riqualificazione dell’area circostante con il rifacimento dei sottoservizi e degli spazi verdi. Un’idea che è in discussione da ben 18 ani. Il progetto era stato approvato nel 2004, ma l’operazione era stata frenata da una battaglia legale con la Oil Italia che si opponeva all’esproprio della stazione di servizio, come scrive Giorgio Giordano su “Il Secolo XIX”.