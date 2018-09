Tragedia questa notte in Corso degli Inglesi nella città dei fiori. Il diciannovenne Marco Galasso è deceduto in seguito ad una caduta con lo scooter che stava conducendo. Il violento impatto con il marciapiede nonostante i tempestivi soccorsi si è rivelato fatale per il giovane. I Carabinieri di Sanremo stanno indagando per capire la dinamica del sinistro.