Stanotte a Sanremo intorno alle 3.30 in corso Inglesi nei pressi del numero civico 604 un ragazzo di 18 anni, Marco Galasso, studente dell’Istituto Alberghiero Aicardi-Ruffini, ha perso la vita in un incidente avvenuto mentre era sulla propria moto Honda Sh 125, andando a sbattere contro alcuni paletti in ferro posizionati lungo il marciapiede. Marco aveva anche giocato a calcio nella Virtus Sanremo e lavorato per qualche tempo in un bar di via Cavour. I Carabinieri stanno ora cercando di ricostruire la dinamica del tragico incidente. Al momento non sembrano essere coinvolti altri mezzi. Probabile che siano acquisite le immagini del circuito di videosorveglianza cittadino per capire come il giovane abbia potuto perdere il controllo dello scooter.