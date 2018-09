È stato interrogato per 2 ore in Procura a Imperia dal pm Barbara Bresci, Zied Yakoubi, 32enne algerino, clandestino, accusato di tentato omicidio per aver spinto nel precipizio a Capo Nero Alena Sudokova, 22enne tedesca, che ha riportato un politrauma al cranio, al torace, al sacro, all’anca, alla diafisi ed al posto destro. La Procura ha raccolto la testimonianza di un tassista che accompagnò Alena e Zied sul luogo della tragedia. Yakoubi uscendo dal Palazzo di Giustizia ha rivolto un ampio sorriso ai fotografi ed ai cronisti in attesa, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.