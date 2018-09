“Ospedaletti a tavola” è una occasione festosa di incontro, confronto e divulgazione promossa da CNA Imperia, con il patrocinio del Comune di Ospedaletti ed in collaborazione con Unogas, Cantine Lunae, Associazione Ristoranti della Tavolozza e InRiviera. Il progetto si realizza attraverso un percorso gastronomico in tre serate, ognuna con un tema portante e supportata dal prezioso sostegno tecnico della ditta Masotti, che ha fornito tutte le attrezzature per la realizzazione degli eventi.

PROGRAMMA DELLA SERATA DEL 6 SETTEMBRE ore 21.00

Tema: l’orto nel piatto

Talking show con STEFANO BICOCCHI in arte VITO

Presentazione libro “Vito con i suoi“ ed. Gambero Rosso

Cooking show con Marco Damele e presentazione libro “Cucinare con la Cipolla Egiziana” con degustazione

Con la partecipazione dell’Associazione P.E.N.E.L.O.P.E. presentazione libro “Indice gliceAmico” di Raffaella Fenoglio

Vino abbinato al piatto Mea Rosa Cantine Lunae Bosoni presentato da un Sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier

Presenta Claudio Porchia, Presidente Associazione dei Ristoranti della Tavolozza.

I ristoranti aderenti all’iniziativa poi nel week end proporranno un piatto con la Cipolla Egiziana Ligure.