Un motociclista è rimasto ferito questa mattina a Latte sulla strada statale Aurelia poco dopo il ponte del Botasso . Uno scontro frontale con un auto di nazionalità francese,il motociclista ,che guidava una moto con targa italiana, ha avuto la peggio ed è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo media gravità.

Incidente poco dopo le 9.30 scontro frontale auto moto dinamica in via di accertamento un ferito grave