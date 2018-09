Sabato 8 settembre riparte l’attività della Scuola Calcio della Sanremese. Alle ore 10, a Pian di Poma, si raduneranno le leve 2011, 2012 e 2013 e, come di consueto, oltre a chi già vestiva la maglia biancoazzurra la scorsa stagione, l’allenamento sarà aperto anche a tutti i bambini che vorranno provare a giocare a calcio

La Scuola Calcio biancoazzurra potrà contare su cinque tecnici qualificati (Gianni Brancatisano, Paolo Ciarlo, Mauro Falcone, Tiziano Rodigari e Giampiero Zunino), nonché sul preparatore atletico Francalberto Garofalo che ha dato la sua disponibilità a seguire le leve più giovani, contemporaneamente all’impegno con la prima squadra, militante in Serie D.

Alla seduta saranno presenti anche il responsabile del Settore Giovanile, Vincenzo Stragapede, il responsabile del’area non agonistica, Fabio Coccoluto, il responsabile dei dirigenti, Aleandro Dal Monte ed il preparatore dei portieri, Stefano Prato.

Il secondo allenamento, sempre aperto a tutti, è previsto per martedì 11 settembre, alle ore 17, ancora a Pian di Poma.